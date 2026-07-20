حماس تختار خليفة السنوار.. وهذا ما قالته في بيانها

أعلنت حركة حماس، اليوم الاثنين، انتخاب رئيس لمكتبها السياسي، خلفا للرئيس الراحل يحيى السنوار، الذي استشهد خلال الحرب في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان مقتضب، إنها انتخبت خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للقائد الشهيد يحيى السنوار، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن آلية الانتخاب أو موعد تسلمه مهامه رسميا.

ويُعد خليل الحية أحد أبرز القيادات السياسية في حركة حماس، وشغل خلال السنوات الأخيرة رئاسة وفد الحركة في جولات المفاوضات غير المباشرة، كما لعب دورا بارزا في إدارة ملفات العلاقات الخارجية والوساطات المتعلقة بقطاع غزة.

ويأتي انتخاب الحية في مرحلة دقيقة تمر بها الحركة، في ظل استمرار التطورات السياسية والأمنية المرتبطة بقطاع غزة، وما تشهده الساحة الفلسطينية من تحديات على المستويين الداخلي والإقليمي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، في أكتوبر 2024، نجاحه في اغتيال السنوار، خلال عملية عسكرية في قطاع غزة، وهو ما مهد لبدء ترتيبات اختيار قيادة جديدة للحركة.

ويُنتظر أن يتولى الحية قيادة المكتب السياسي والإشراف على الملفات السياسية والعلاقات الخارجية، إلى جانب متابعة جهود التفاوض والاتصالات مع الوسطاء في المرحلة المقبلة.