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حماس تدعو إلى فتح ممر إنساني دائم ورفض سياسة التجويع الاحتلالية

الشروق أونلاين
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حماس تدعو إلى فتح ممر إنساني دائم ورفض سياسة التجويع الاحتلالية
ح.م
معبر رفح

دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان يوم الإثنين، الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود لفتح ممر إنساني دائم ورفض سياسة التجويع الاحتلالية. 

وقالت حماس في بيانها: “إن إدخال كميات محدودة جداً من المساعدات إلى قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، لا يغطي الحاجات المتزايدة لأبناء شعبنا في ظل العدوان الهمجي”.

“والحصار المتواصل وما تسببه من نقصٍ حاد في كافة المواد الغذائية والدواء والوقود الآخذ في النفاد من كافة المستشفيات في القطاع”، يضيف البيان.

ودعت حماس “الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة، وكافة الأطراف المعنية إلى تكثيف الجهود لفتح ممر إنساني عاجل لإدخال الوقود والمواد الغذائية والدواء والمستلزمات الطبية”.

وهذا “تجنباً لكارثة إنسانية، وإبادة جماعية تحت آلة الحرب الصهيونية، ورفضاً لسياسات الاحتلال وجرائمه ضد الإنسانية والتي يندى لها جبين البشرية”.

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