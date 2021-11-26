 حماس تدعو الدول العربية إلى إدانة اتفاق المغرب مع الاحتلال الإسرائيلي

دعا ممثل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الجزائر، محمد عثمان، الدول العربية إلى إدانة اتفاق المغرب مع الاحتلال الاسرائيلي.

وقال عثمان، الخميس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الاتفاق الموقع بين الطرفين ليس شأنا داخليا، بل تجاوز الحد إلى درجة المساس بالأمن القومي للأمة العربية والإسلامية, فمن غير المعقول ومن غير المتفهم أن تسري خطوات التطبيع بهذا التسارع و أن تتجه إلى جوانب إستراتيجية مهمة بهذه السرعة, الأمر الذي يضع علامات استفهام أمام ما حدث”.

وأضاف المتحدث أن زيارة وزير الكيان الصهيوني, بيني غانتس, إلى المغرب غير “بريئة”، مشددا على أن الاتفاق الأمني الموقع بين الطرفين ليس شأنا داخليا، بل يمس بالأمن القومي للأمة العربية والإسلامية.

وعن الاتفاق الأمني الموقع بين نظام المخزن المغربي والكيان الصهيوني, قال عثمان إنه “لم يحدث مثل هذا الاتفاق من قبل, مع دول سبقت المغرب إلى اتفاقيات التطبيع, وحتى الدول التي تحيط بفلسطين والتي كما نسميها خط دفاع أول عن هذه الأخيرة, والتي كما تقول هي إنها مضطرة لحفظ أمنها وحدودها, لم تقم بأي معاهدات أمنية ولا عسكرية من هذا القبيل”.

ودعا ممثل “حماس” في الجزائر, الدول العربية الى شجب و إدانة الاتفاق الموقع “لأن هذا ليس شأنا داخليا, بل تجاوز الحد الى درجة المساس بالأمن القومي للأمة العربية والإسلامية, فمن غير المعقول ومن غير المتفهم أن تسري خطوات التطبيع بهذا التسارع و أن تتجه إلى جوانب إستراتيجية مهمة بهذه السرعة, الأمر الذي يضع علامات استفهام أمام ما حدث”.

وتابع المتحدث بالتأكيد على أن توقيع مثل هذه الاتفاقات في هذا الوقت “يعطي غطاء للكيان الصهيوني لممارسة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وقتل المزيد منه, وتهويد مدننا وبالأخص القدس”.

واعتبر أن ما حدث “يأتي وكأنه مكافأة للمحتل الذي يسعى الى تجريم المقاومة والشعب الفلسطيني في ممارسة حق المقاومة, كما نرى ما مارسه على المملكة المتحدة”, في إشارة الى تصنيفها لحركة “حماس” الفلسطينية “منظمة إرهابية”.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الجزائر أول مستهدف من زيارة غانتس إلى المغرب

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الخميس، زيارة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب، مؤكدة أن الجزائر هي المستهدف الأول في أمنها ووحدة أراضيها من هذه الزيارة.

وقالت الجبهة في بيان : “ندين زيارة وزير الحرب الصهيوني المجرم غانتس للمغرب، وتوقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية مع دولة الكيان الصهيوني”.

واعتبرت أن الزيارة “تُشكَلُ خطراً مباشراً على الشعب المغربي الشقيق أولاً ثم على المنطقة بأكملها وخاصة على الجزائر الشقيقة المستهدف الأول في أمنها ووحدة أراضيها”.

وأكدت الجبهة الشعبية أن “انتقال دولة المغرب إلى تظهير علاقاتها الأمنية السابقة مع دولة الكيان إلى اتفاقيات عسكرية وأمنية بكل ما يترتب عليها من أولويات والتزامات يشكّل خطراً استراتيجياً على المصالح العليا للشعوب العربية”.

زيارة غانتس.. انزال شعبي في المغرب وسط قمع من الشرطة

وشهدت العاصمة المغربية الرباط وعدد من المدن سخطا شعبيا عارما احتجاجا على سياسة التطبيع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، وهي مظاهرات قوبلت بقمع من قوات الأمن.

لم يمنع الانزال الأمني الكثيف على العاصمة الرباط من خروج المغاربة للتنديد بإدخال المملكة والمنطقة المغاربية في متاهات، في اعقاب تجسيد الشراكة العسكرية مع الكيان المغتصب.

واستجابة للدعوات التي أطلقتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع مع الكيان الصهيوني ، خرج المئات من المغاربة مساء الأربعاء إلى محيط البرلمان بالرباط منددين بزيارة وزير الحرب الصهيوني الى بلدهم، رافعين شعارات “لا مرحبا بالقاتل غانتس”، وداعين لضرورة اعتقال مجرم الحرب الذي تلطخت يداه بدماء الفلسطينيين وحتى المغاربة المقيمين بغزة.

ولم تعد اجهزة القمع المغربية قادرة على نزع فتيل الغضب المتصاعد في المغرب وعلى مستوى كل القطاعات والجبهات، حيث لم يثن الانزال الامني الكثيف الذي شهدته عدد من المدن المغربية ولا استخدام العنف المفرط لتفريق المتظاهرين، عزيمة المغاربة المتسلحين بالوطنية للتصدي لمسلسل الخيانة والمؤامرة التي تحاك ضد المغرب والمنطقة المغاربية ككل.

وواصلت هيئات حقوقية ومدنية في المغرب اليوم الاربعاء، دعواتها لأحرار البلد لمواصلة حشد المزيد من الدعم الشعبي بهدف الوقوف صفا واحدا ضد المخططات الحربية الصهيونية التي انتقلت الى التطبيع العسكري، في تهديد واضح لأمن المنطقة المغاربية والافريقية عامة.

ودعت في هذا الشأن الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، الى ضرورة “اليقظة والوقوف صفا واحدا أمام المخطط الصهيوني التخريبي الذي يستهدف استقرار المنطقة، ويدخل المغرب في عهد حماية جديد وهو الحماية الإسرائيلية”، واصفة الزيارة بأنها “خطوة غير محسوبة العواقب و استمرار في مسلسل التطبيع المذل مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين“.