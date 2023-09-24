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“حماس” تدعو الكونغو للعدول عن نقل سفارتها لدى الاحتلال إلى القدس

الشروق أونلاين
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“حماس” تدعو الكونغو للعدول عن نقل سفارتها لدى الاحتلال إلى القدس
أرشيف
القدس

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في فلسطين، حكومة جمهورية الكونغو إلى العدول عن “قرارها المؤسف” بنقل سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة القدس المحتلة.

واعتبرت حماس هذا القرار “مخالفة صارخة للقانون الدولي، وتغوُّلا على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمته التاريخية، ورمزه الديني والسياسي”.

وتابعت الحركة في بيان أن القرار الكونغولي “يعطي الاحتلال الصهيوني الفاشي، الضوء الأخضر، للمضي في سياسة التهويد الممنهج للقدس المحتلة، وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات”.

قبل أن يختم البيان بدعوة دول العالم كافّة إلى “مقاطعة الكيان الصهيوني العنصري، ودعم نضال الشعب الفلسطيني لإزالة الاحتلال الإرهابي عن الأراضي المحتلة”.

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