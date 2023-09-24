“حماس” تدعو الكونغو للعدول عن نقل سفارتها لدى الاحتلال إلى القدس

واعتبرت حماس هذا القرار “مخالفة صارخة للقانون الدولي، وتغوُّلا على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمته التاريخية، ورمزه الديني والسياسي”.

وتابعت الحركة في بيان أن القرار الكونغولي “يعطي الاحتلال الصهيوني الفاشي، الضوء الأخضر، للمضي في سياسة التهويد الممنهج للقدس المحتلة، وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات”.

قبل أن يختم البيان بدعوة دول العالم كافّة إلى “مقاطعة الكيان الصهيوني العنصري، ودعم نضال الشعب الفلسطيني لإزالة الاحتلال الإرهابي عن الأراضي المحتلة”.