حماس تدعو المؤسسات الدولية للكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين

طالبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في تصريح صحفي نشرته اليوم، السبت 23 ديسمبر، من “اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية بمتابعة أوضاع وحقوق الأسرى إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية ومتابعة وتسليط الضوء على ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني من انتهاكات، وتعذيب ممنهج.”

حماس دعت كذلك المؤسسات الدولية “للضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني من أجل الكشف عن مصير مئات الفلسطينيين الذين اعتقلهم جيشهم المجرم من قطاع غزة، ويخفيهم قسرياً في سجونه دون معرفة أية معلومات عن أوضاعهم وظروف احتجازهم.”

وسبق لمنظمة العفو الدولية وأن طالبت بتحقيق بشأن مصير آلاف الفلسطينيين تحتجزهم قوات الإحتلال وسط أنباء عن وقوع حالات اختفاء قسري بالجملة.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في البيان الصحفي للمنظمة الذي نشرته يوم الخميس 21 ديسمبر “تمتلك إسرائيل سجلا مروعا في الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ترتكبها قواتها، ما يؤكد الحاجة الملحة لإجراء تحقيق مستقل وفعال في جميع حالات الوفاة رهن الاحتجاز، وفي التقارير التي تفيد بتعرض فلسطينيين من غزة للإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.