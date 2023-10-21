حماس ترحّب بقرار الجزائر إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة

ثمن ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الجزائر يوسف حمدان قرار الجزائر بتوجيه مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، عبر جسر جوّي سيتمّ تنظيمه نحو مطار العريش في مصر.

وقال حمدان في تصريح إن “هذه الخطوة الإنسانية والأخوية، تدلّ على وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الفلسطيني. الذي يتعرض لجرائم حرب في معركة دفاعه عن القدس والأقصى”.

وتابع ممثل حماس:”تأتي هذه الخطوة المقدّرة من الجزائر، في الوقت الذي ينتظر فيه شعبنا في غزة من عمقنا العربي والإسلامي، تدخلاً عاجلاً على مستوى فرق الدفاع المدني من أجل المساعدة في عمليات الإنقاذ”.

وأوضح المتحدث أن “مستشفيات القطاع تتكدس بآلاف الجرحى، في ظروف طبية تنذر بكارثة صحية خطيرة. في ظل استمرار إغلاق معبر رفح، الذي نطالب بسرعة فتحه دون شرط أو قيد”.

كما ثمن حمدان “موقف الجزائر السياسي بالتحفظ على المشاركة في قمة مصر للسلام. التي تأتي في الوقت الذي يذبح فيه شعبنا على مرأى ومسمع من العالم”.

واعتبر المسؤول في ذات السياق أن “أي قمة أو مواقف تساوي بين الضحية والجلاد. ولا تنحاز إلى حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل، تمثل إلهاءً سياسياً يعطي للاحتلال المزيد من الوقت”.