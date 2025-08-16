-- -- -- / -- -- --
حماس ترفض إدراجها في “القائمة السوداء” الأممية

الشروق أونلاين
أعربت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عن رفضها وإدانتها القاطعة لإدراجها ضمن “القائمة السوداء” للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة.

 ووصفت الحركة في بيان لها، أمس الجمعة، القرار بأنه “باطل قانونياً” ومبني على روايات صهيونية مسيسة دون تحقيق مستقل.

وذكرت حماس أن “القرار يتسم بازدواجية صارخة واستبعاد قوات الاحتلال الإسرائيلي رغم توافر أدلة موثقة على ارتكابها انتهاكات جنسية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة”.

وأضافت حركة حماس أنه “في المقابل، تم استبعاد قوات الاحتلال الإسرائيلي من الإدانة والإدراج في هذه القائمة، رغم توافر مئات الأدلة الموثقة في تقارير لجان تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة، والمقررين الخاصين، والتي تثبت أن قوات الاحتلال ارتكبت انتهاكات ممنهجة للعنف الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداءات الجنسية، في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة”.

ودعت الحركة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى “مراجعة القرار فوراً وفتح تحقيق دولي مستقل، مع مطالبة بمحاكمة قادة الاحتلال على جرائم العنف الجنسي المرتكبة بحق الفلسطينيين”.

