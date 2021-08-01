حماس تشيد بدور الجزائر في مطاردة الكيان الصهيوني

عقب دخوله للاتحاد الأفريقي بصفة مراقب

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مواقف الجزائر الراسخة الداعمة للقضية الفلسطينية، والرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، كما أعربت عن تقديرها عاليا للجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في مختلف المحافل الرسمية لطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الأفريقي.

ودعت حماس كل الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف عند مسؤولياتهم باتخاذ خطوات مماثلة تنسجم مع مواقف شعوبهم الرافضة للتطبيع مع العدو الصهيوني، والمناصرة للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، وبذل الجهود المطلوبة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، واتخاذ القرارات الرادعة بحقه، ودعم حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

من جهته، استنكر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” إسماعيل هنية إقدام رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في المنظمة القارية، معتبرا أن ذلك “يتناقض مع القيم والمبادئ التي قام عليها الاتحاد”.

ودعا هنية في رسالة احتجاج بعث بها إلى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي، هذا الأخير إلى التراجع عن القرار.

وأضاف أن القرار “لا يعبر عن حقيقة مواقف الاتحاد التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وأنه يتنافى ويتناقض مع القيم والمبادئ التي قام عليها الاتحاد الأفريقي”.

واعتبر هنية أن القرار “يمثل ضربة قاسية للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة”، لافتا إلى أن الاحتلال “يتخذ العضوية غطاء لتكريس وجوده وتنفيذ مخططاته الاستعمارية وتصعيد عدوانه على الأرض والشعب الفلسطينيين”.