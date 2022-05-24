حماس تشيد بقرار جزائري ضدّ التطبيع مع الاحتلال

أشاد عضو قيادة إقليم حركة حماس في الخارج، سامي أبو زهري، بموقف الجزائر في مواجهة التطبيع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وحسب ما نقله الموقع الرسمي للحركة، فقد عبّر أبو زهري عن “تقديره الكبير للقرار الجزائري بمنع مشاركة المؤسسات الجامعية والأكاديمية في أي منتديات ذات خلفية تطبيعية”.

وأكد المتحدث باسم حماس أن هذه الخطوة “تعكس الموقف الجزائري الأصيل تجاه القضية الفلسطينية. وحجم الدور المتقدم الذي تلعبه الجزائر في مواجهة حمّى التطبيع”.

كما نوّه أبو زهري بجهود الجزائر في سبيل ما أسماه “قطع الطريق أمام محاولات الانتشار الإسرائيلي في المنطقة”.

شخصيات فلسطينية تطلق “نداء القدس” لدعم جهود الجزائر لإنهاء الانقسام

في 9 ماي 2022، أعلنت شخصيات فلسطينية عن إطلاق “نداء القدس” لدعم جهود الجزائر لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد أعلن عن “نداء القدس” في خلال مؤتمر أقامته هيئة النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام، والتجمع الفلسطيني للمستقلّين.

وجرى المؤتمر في جامعة القدس، بمشاركة عدّة شخصيات فلسطينية وممثلين عن فصائل المقاومة.

وقال منسّق المؤتمر طاهر الديسي في كلمته أمام الحضور:”نطلق من القدس صرخة ونداء لكافة الفصائل والقوى لإنهاء الانقسام وإنجاح جهود الجزائر”.

وقد عزف النشيد الوطني الجزائري في المؤتمر، بمناسبة ذكرى مجازر 8 ماي 1945. كما قرأ الحضور “فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء”.

بوغالي عن اجتماع الفصائل بالجزائر: الرئيس تبون يسعى للمّ الشمل الفلسطيني

في 13 مارس 2022، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، إنّ الرئيس تبون يسعى للمّ الشمل الفلسطيني. من خلال احتضان اجتماع جامع للفصائل الفلسطينية بالجزائر.

جاء ذلك في كلمة بوغالي لدى افتتاح اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي. في قصر المؤتمرات الدولي بالجزائر.

وأكّد بوغالي في كلمته أنّ “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل. هو أول التحديات التي تواجه دول المنظمة”. داعيا لتجديد “الدعم الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق”.

وأضاف بوغالي يقول إنّ الرئيس تبون “يسعى للمّ الشمل الفلسطيني. من خلال اجتماع كل الفصائل في الجزائر للوصول إلى توافق فلسطيني وطني”.