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حماس تعلن استئناف علاقتها مع سوريا

الشروق أونلاين
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حماس تعلن استئناف علاقتها مع سوريا
ح.م
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الخميس استئناف علاقاتها رسميا مع سوريا بعد 10 سنوات من التوتر.

وقال مسؤول بالحركة طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة “رويترز”، إن “الطرفين عقدا لقاءات على مستويات قيادية عليا لتحقيق ذلك”.

وأفاد مسؤولان بالحركة بأن حماس “اتخذت قرارا بالإجماع لإعادة العلاقة مع سوريا”، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل النظام السوري.

 وأوضح بيان لحماس أن قرارها جاء “خدمة لأمتنا وقضاياها العادلة وفي القلب منها قضية فلسطين لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا”

وأعربت الحركة عن تقديرها لـ “الجمهورية السورية قيادة وشعبا لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

كما أعربت عن تطلعها في “أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، ودعمها كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها”.

وكانت العلاقات بين حماس وسوريا تم قطعها في عام 2012، إثر اندلاع الثورة السورية ومغادرة قيادات الحركة العاصمة السورية دمشق باتجاه قطر ودول أخرى.

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