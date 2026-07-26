حماس تعلن استشهاد مسؤول أمني بارز في غارة صهيونية على غزة
أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، عن استشهاد مسؤول أمني بارز، في غارة صهيوينة استهدفت مركبة كان يستقلها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة بأن العقيد وائل موسى اللداوي، مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى، استشهد برفقة الرائد رامز توفيق أبو زريق، جراء استهداف مباشر لمركبتهما.
صورة الشـ،،هيد وائل موسى اللداوي “أبو حمزة” مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى، الذي ارتقى جراء استهداف مركبة جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع. pic.twitter.com/bTMsOv0W9W
— فلسطين بوست (@PalpostN) July 26, 2026
من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارة استهدفت أحد عناصر حركة حماس، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن العملية أو هوية المستهدف.
اغتيال مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى عقيد/ وائل موسى اللداوي (44 عاماً)، برفقته رائد/ رامز توفيق أبو زريق (49 عاماً)، جراء قصف من طائرات الاحتلال لمركبة كانا يستقلانها في مدينة دير البلح وسط القطاع. pic.twitter.com/bDoEc0Qy50
— الحـكـيم (@Hakeam) July 26, 2026
وأكدت حماس أن استهداف الأجهزة الأمنية يندرج ضمن سياسة الاحتلال الرامية إلى نشر الفوضى والانفلات الأمني داخل القطاع، معتبرة أن هذه الهجمات تمثل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية في أكتوبر الماضي.
وبحسب مسؤولين صحيين في قطاع غزة، أسفرت الهجمات الصهيونية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد أكثر من 1190 فلسطينيا، غالبيتهم من المدنيين، فيما تتواصل غارات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع رغم سريان الاتفاق.