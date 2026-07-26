حماس تعلن استشهاد مسؤول أمني بارز في غارة صهيونية على غزة

أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، عن استشهاد مسؤول أمني بارز، في غارة صهيوينة استهدفت مركبة كان يستقلها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة بأن العقيد وائل موسى اللداوي، مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى، استشهد برفقة الرائد رامز توفيق أبو زريق، جراء استهداف مباشر لمركبتهما.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارة استهدفت أحد عناصر حركة حماس، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن العملية أو هوية المستهدف.

وأكدت حماس أن استهداف الأجهزة الأمنية يندرج ضمن سياسة الاحتلال الرامية إلى نشر الفوضى والانفلات الأمني داخل القطاع، معتبرة أن هذه الهجمات تمثل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية في أكتوبر الماضي.

وبحسب مسؤولين صحيين في قطاع غزة، أسفرت الهجمات الصهيونية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد أكثر من 1190 فلسطينيا، غالبيتهم من المدنيين، فيما تتواصل غارات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع رغم سريان الاتفاق.