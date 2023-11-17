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حماس تقول أن بوريل “تجاوز حدود اللياقة والدبلوماسية”

الشروق أونلاين
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حماس تقول أن بوريل “تجاوز حدود اللياقة والدبلوماسية”
ح. م
أدانت حركة "حماس"، تصريحات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل التي قالت أنها تبرير للإحتلال.

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تصريحات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل التي قالت أنها تبرير للإحتلال.

حماس، وفي بيان نشرته اليوم الجمعة، 17 نوفمبر، عبرت عن إدانتنها “الشديدة” ورفضنها “المطلق” لتصريحات بوريل. كما حملته “المسؤولية عن تبريره للاحتلال؛ ارتكاب المجازر وقتل الأطفال والنساء، وانتهاك حرمة المستشفيات والمدارس ودور العبادة وقتل من فيها من المرضى والنازحين المدنيين، تحت مسمّى حق الكيان في الدفاع عن نفسه. ”

حماس قالت أن جوزيب بوريل، وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في رام الله “تجاوز حدود اللياقة والدبلوماسية، عندما حاول تشويه حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، المكفول بموجب القانون الدولي”، وهو القانون “الذي ما عاد يشكّل قيمة لدى واشنطن والاتحاد الأوروبي، اللتان تنتهكانه بإعطائهما الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق شعبنا الفلسطيني”، تضيف حماس في بيانها.

حركة حماس جددت في بيانها “التأكيد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال، فهذا حق شرعي وقانوني، كما أنَّ الشعب الفلسطيني هو صاحب السيّادة والكلمة العليا على أرضه، ولا يملك أحدٌ حق الإملاء عليه”.

وقد هاجم جوزيب بوريل حركة حماس ووصف عملية “طوفان الأقصى” بـ”الإرهابية”، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الجمعة 17 نوفمبر، مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتيه.

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