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حماس تنفي صحة تصريحات الحرس الثوري حول طوفان الأقصى

الشروق أونلاين
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حماس تنفي صحة تصريحات الحرس الثوري حول طوفان الأقصى

نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس صحة ما ورد على لسان المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، العميد رمضان شريف فيما يخص عملية طوفان الأقصى ودوافعها.

وقالت الحركة في بيان لها، الأربعاء، أنها أكدت مراراً دوافع وأسباب عملية “طوفان الأقصى”، وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى “

وأضافت أن “كل أعمال المقاومة الفلسطينية تأتي رداً على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا”.

وكان المتحدث باسم الحرس قد أكد في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن أحداث السابع من أكتوبر كانت إحدى عمليات الثأر لاغتيال قاسم سليماني.

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