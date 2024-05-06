حماس توافق على مقترح الوساطة القطرية المصرية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وافقت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين “حماس” يوم الإثنين، على مقترح الوساطة القطرية المصرية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الحركة في بيان نشرته على موقعها إن:

رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت شبكة الجزيرة، عن القناة 12 الإسرائيلية، إن فريق التفاوض في سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تسلّم ردّ حماس من الوسطاء، حيث تجري دراسته للردّ عليه بشكل رسمي.

وكان وفد من حركة حماس قد أجرى محادثات دامت يومين في القاهرة، بشأن صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع.

وقد تزامن ذلك مع زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) وليام بيرنز إلى الدوحة، من أجل دعم المفاوضات بين حماس وإسرائيل، تضيف الجزيرة.