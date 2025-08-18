حماس توافق على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما

قال مصدر بحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن الحركة وافقت على المقترح الذي تلقته من الوسطاء المصريين والقطريين بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوما، وفقا لما أفادت به “الجزيرة”.

وحسب ذات المصدر، يتضمن الاتفاق أيضا إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين وتسليم جثث الأسرى القتلى.

كما نقلت “الجزيرة” عن مسؤول فلسطيني مطلع اليوم الاثنين، 18 أوت، قوله إن المقترح يشكل إطارا لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال و”حماس” حول وقف دائم لإطلاق النار.