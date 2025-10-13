حماس تُسلم جميع الأسرى الأحياء للكيان الصهيوني

سلمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الاثنين، جميع الأسرى الأحياء الـ 20، وأعلنت القناة 12 العبرية أنه “لا مزيد من الرهائن الأحياء بيد حماس”.

وأعلن الصليب الأحمر تسلمه الدفعة الثانية من الأسرى الصهاينة وعددهم 13، فيما أكدت حماس أنها سلمت جميع الرهائن الأحياء لديها بعد تسليم الدفعة الأولى التي شملت 7 رهائن صباح اليوم.

بدء عملية تبادل الأسرى بين حماس والكيان الصهيوني

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بدأت عملية تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الصهيوني.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاثنين، إنها بدأت “عملية متعددة المراحل” للإشراف على إطلاق سراح الأسرى في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت اللجنة، تسلمها أول دفعة من الرهائن الصهاينة المفرج عنهم وهم 7 من شمال قطاع غزة.

وأضافت اللجنة أنه “ابتداءً من اليوم، ستستلم فرق اللجنة الدولية المحتجزين في غزة وتنقلهم إلى سلطات الاحتلال.

وصباح اليوم، أعلنت مصادر صهيونية تسلم جيش الاحتلال 7 أسرى من الصليب الأحمر عقب الإفراج عنهم في غزة، على أن يتم الإفراج عن 13 أسيرا الساعة العاشرة صباحا.

وأعلنت “حماس” أسماء الأسرى الصهاينة الـ20 الذين سيتم الإفراج عنهم، الاثنين، وأبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن التسليم سيتم عبر 3 مواقع مختلفة في قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجني “عوفر” غرب رام الله و”كتسيعوت” في النقب.

وتشمل قائمة الأاسرى الصهاينة الأسماء بار أبراهام كوبرشتاين وأفيتار دافيد ويوسف حاييم أوحانا وسيجيف كالفون وأفيناتان أور وإلكانا بوحبوط وماكسيم هيركين ونمرود كوهين ومتان تسنجاوكر ودافيد كونيو وإيتان هورن ومتان أنغريست وإيتان مور وغالي بيرمان وزيف بيرمان وعمري ميران وألون أوهل وغاي جلبوع-دلال وروم براسلافسكي وأرييل كونيو ودافيد كونيو.

من جهتها نقلت وكالة رويترز عن مصدر مسؤول أن جميع الأسرى الفلسطينيين -البالغ عددهم 1966 أسيرا والمقرر إطلاق سراحهم اليوم الاثنين ضمن عملية تبادل الأسرى مع الكيان الصهيوني صعدوا على متن حافلات داخل سجون الاحتلال.

وقال المصدر لرويترز إنه من المتوقع اليوم إطلاق سراح 1716 فلسطينيا غزيا عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع، و250 فلسطينيا كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال إلى الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وإلى الخارج.