حماس: رواية الاحتلال بشأن مجمع الشفاء “مسرحية تافهة ومفضوحة”

بعد زَعْم الاحتلال وجود أسلحة وعتاد..

كشفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الأربعاء، إن رواية الاحتلال الإسرائيلي بشأن العثور على أسلحة ومعدات عسكرية داخل مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، “مسرحية تافهة ومفضوحة”.

وردت الحركة في بيان لعضو المكتب السياسي عزت الرشق، على مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الجيش الصهيوني دانيال هاغاري، “زعم فيه أنهم عثروا على أسلحة ومعدات عسكرية داخل مجمع الشفاء”.

وجاء في البيان:

زَعْم الاحتلال الصهيوني عثوره على أسلحة وعتاد ، في مجمع الشفاء الطبي، ما هو إلاّ استمرارٌ للكذب والدعاية الرخيصة، التي يحاول من خلالها إعطاء مبرّر لجريمته الرامية لتدمير القطاع الصحي في غزّة؛ وهي نفسها الدّعاية التافهة التي ساقها أثناء اقتحامه لمستشفى الرنتيسي للأطفال، حيث يقوم الاحتلال بوضع أسلحة في المكان، ونسْج مسرحيّة هزيلة لم تعد تنطلي على أحد

وقال الرشق: “حذرنا وقلنا إن الاحتلال سيقوم بعمل مسرحية، كتلك التي زعمها في مستشفى الرنتيسي والتي ثبت كذبها، وهو يقدم اليوم روايته التافهة ومزاعمه المفضوحة”.

وأضاف: “بعد نحو 20 ساعة من اقتحام المجمع بحثنا عن غرف السيطرة والأسرى، خرج الاحتلال على العالم بمسرحية سمجة مكشوفة. بجلبه بعض الأسلحة والملابس والأدوات، ووضعها في المستشفى بطريقة مفضوحة، وساق أكاذيب ورواية مفبركة، لا يصدقها أحد”.

وأشار عزت الرشق وفق البيان ذاته إلى أنهم طالبوا “مرارا بقدوم لجنة من الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر، لتتأكد بنفسها من كذب الاحتلال”.