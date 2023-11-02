حماس: طوفان الأقصى يسير على خطى ثورة التحرير الجزائرية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بأن معركة طوفان الأقصى تسير على خطى ثورة التحرير الجزائرية، التي يستلهم منها الشعب الفلسطيني معاني الجهاد والمقاومة والإصرار.

وفي ذكرى 1 نوفمبر، بعث عضو المكتب السياسي لحماس، عزت الرشق تحية إلى الجزائر حكومة وشعبا بمناسبة إحياء الذكرى الـ69 لاندلاع الثورة التحريرية.

واعتبر الرشق في مقالة له أنه مثلما كانت ثورة 1 نوفمبر محطة لتحرير الجزائر واستقلالها، فإن طوفان الأقصى سيكون معبراً لتحرير فلسطين وإقامة الدول الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

القيادي بحماس، قال إن معركة طوفان الأقصى تسير على خطى ثورة التحرير الجزائرية، بكل ثبات ويقين وإصرار، وبأن الشعب الفلسطيني يستلهم من ثورة الجزائر كل معاني الجهاد والمقاومة والتضحية والإصرار.

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