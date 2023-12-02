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المقاومة مستعدة لكل السيناريوهات :

حماس : لا مفاوضات ولا تبادل للأسرى حتى انتهاء العدوان

الشروق أونلاين
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حماس : لا مفاوضات ولا تبادل للأسرى حتى انتهاء العدوان
ح. م
صالح العاروري.

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، صالح العاروري، في لقاء مع قناة الجزيرة التلفزيونية أنه لا مفاوضات ولا تبادل للأسرى حتى الانتهاء الكامل للعدوان الصهيوني.

العاروري أكد أنه “لا يوجد الآن مفاوضات، والموقف الرسمي والنهائي لحركة حماس والمقاومة أنه لا تبادل حتى انتهاء العدوان الصهيوني الإرهابي بشكل كامل ونهائي.”

ليذكر أنه “منذ البداية أعلنت حركة حماس أن الأسرى الأجانب مستعدون لإطلاق سراحهم بدون مقابل، وأن الأسرى الأطفال والنساء لن يكونوا هدفا، وسيتم الإفراج عنهم”، ويضيف أن ما بقي لدى الحركة من أسرى “هم جنود، وجنود سابقون، ولا يوجد مفاوضات في موضوعهم حتى نهاية العدوان”.

وحتى “كبار السن من الرجال وكلهم خدموا بالجيش وبعضهم ما زال على قائمة الاحتياط، وهم بالنسبة لنا لهم معايير مختلفة عن ما سبق“. يقول صالح العاروري.

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، صالح العاروري، قال “نحن واثقون بشكل مطلق أن الاحتلال سيفشل في السيطرة على قطاع غزة”، مثلما فشل “فشلا ذريعا” في جولته الأولى بالحرب.

وهو ما جعل الدول الداعمة للاحتلال “مقتنعة أن الأهداف التي أعلنت عنها الحكومة الصهيونية بالقضاء على حماس واسترداد الأسرى بالقوة، والسيطرة على غزة، أهداف غير قابلة للتحقيق”.

ليؤكد الرجل الثاني في حركة “حماس” أن “المقاومة مستعدة لكل السيناريوهات سواء الحرب الجوية أو البرية أو الدخول إلى كل الشوارع والأزقة.”

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