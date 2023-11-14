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حماس: لهذا السبب يستهدف الاحتلال المستشفيات في غزة

الشروق أونلاين
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حماس: لهذا السبب يستهدف الاحتلال المستشفيات في غزة
أرشيف
استهداف مجمع الشفاء الطبي في غزة

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان يوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المستشفيات في عدوانه على قطاع غزة، لدفع الشعب الفلسطيني إلى الهجرة قسرا.

وأكد حمدان خلال مؤتمر صحفي في لبنان أن “هدف الاحتلال من استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والبنى التحتية في قطاع غزة بات واضحا للعالم”.

وتابع حمدان بأن الاحتلال يسعى “لحرمان الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، ومستلزمات الحياة الطبيعية. لدفعهم إلى الهجرة قسرا، في تكرار لمشاهد نكبة عام 1948″.

قبل أن يضيف:”لقد سجّل خروج 25 مشفى عن الخدمة من أصل 35. وخروج 53 عيادة صحية من أصل 72. بالإضافة إلى تدمير 94 مقرا حكوميا، و253 مدرسة، و71 مسجدا، و3 كنائس”.

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