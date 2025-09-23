-- -- -- / -- -- --
دعت الإدارة الأمريكية إلى الانحياز لقيم العدالة

“حماس”: مجرم الحرب نتنياهو هو المعطِّل الوحيد لمحاولات وقف إطلاق النار في غزة

حرب الإبادة المستمرة في غزة

أكدت “حماس” يوم الثلاثاء في بيان، أنها “لم تكن يوما عقبةً في طريق الوصول إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة”. ردّا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ادّعى فيها أن “الحركة هي من يرفض عروض الوسطاء”.

وجاء في ذات البيان، أن المقاومة “تعلم الإدارة الأمريكية والوسطاء والعالم أجمع، أنّ مجرم الحرب نتنياهو هو المعطِّل الوحيد لكل محاولات التوصل لاتفاق”.

قبل أن يضيف:”لقد انقلب الإرهابي نتنياهو على اتفاق جانفي الماضي. وقابل مُقترَح ويتكوف، الذي أعلنت الحركة موافقتها عليه، بالتجاهل الكامل”.

“قبل أن يرتكب جريمته الآثمة بقصف مقر اجتماع وفد الحركة للمفاوضات في الدوحة. أثناء مناقشته لورقة الرئيس ترامب الأخيرة”، يردف المصدر.

ودعت “حماس” الإدارة الأمريكية في ختام بيانها، إلى “الانحياز لقيم العدالة. والتدخّل الإيجابي لإلزام حكومة الاحتلال الإرهابية بوقف جرائم الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني”.

