“الهاتف المحمول قطعة من إسرائيل بين أيديكم”.. تصريح خطير من نتنياهو!

في محاولة للهروب من عزلته الدولية وتغطية جرائم حربه في غزة، خرج مجرم الحرب بنيامين نتنياهو بتصريح خطير، زاعمًا أن “كل من يحمل هاتفًا محمولًا إنما يحمل قطعة من إسرائيل بين يديه”.

وخلال لقائه وفدًا من الكونغرس الأمريكي في القدس المحتلة، حاول نتنياهو التباهي بما وصفه بقدرة كيانه على إنتاج الأدوية والمواد الغذائية والأسلحة، حتى وصل به الأمر إلى التفاخر بـ”الطماطم الكرزية”، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر ضد المدنيين في غزة.

ودافع نتنياهو عن كيانه بعد تزايد الأصوات الدولية التي تتهمه بالعزلة وتطالب بوقف تسليحه، متوعدًا بكسر أي حصار أوروبي مفروض عليه، ومؤكدًا أن الاحتلال قادر على إنتاج ما يحتاجه من أسلحة لمواصلة عدوانه.

وقال مجرم الحرب: “بعض الدول أوقفت شحنات مكونات الأسلحة، لكن هل يمكننا الخروج من هذا الوضع؟ نعم، نستطيع. فنحن نجيد إنتاج الأسلحة”.

وأضاف: “كما هو الحال في مجال الاستخبارات التي نتقاسمها مع الولايات المتحدة، فإن جزءا كبيرا من معلوماتكم الاستخباراتية مصدره إسرائيل، وأنظمة الأسلحة لدينا نتشاركها أيضاً مع الولايات المتحدة”.

وانتقل للحديث عن صادرات الاحتلال موجها كلامه إلى أعضاء الوفد: “هل لديكم هواتف محمولة؟ أنتم تحملون قطعة من إسرائيل بين أيديكم. الكثير من الهواتف والأدوية والمواد الغذائية مصدرها إسرائيل.

وأردف: “هل تتناولون الطماطم الكرزية؟ هل تعرفون أنها منتج إسرائيلي؟ أنا شخصيا لا أحبها، لكنها مثل غيرها من المنتجات العديدة التي نصدرها”.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات المتعجرفة ليست سوى محاولة فاشلة لإقناع الغرب بأهمية “إسرائيل”، بينما الحقيقة أن العالم بات يشهد جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي يقودها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، ما جعل صورته تتهاوى حتى في أعين داعميه.