-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول الطقس: أمطار عبر 4 ولايات غربية
العالم

حماس: نثمن الموقف الروسي بالامتناع عن التصويت على مسودة القرار البرازيلي

الشروق أونلاين
  • 503
  • 0
حماس: نثمن الموقف الروسي بالامتناع عن التصويت على مسودة القرار البرازيلي
مجلس الأمن الدولي

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في بيان يوم الخميس، الموقف الروسي بالامتناع عن التصويت على مسودة القرار البرازيلي في مجلس الأمن. 

وقالت حماس في بيانها: “نثمن الموقف الروسي الذي حرص على أن يشمل القرار الأممي دعوة واضحة وصريحة لوقف إطلاق نار شامل وفوري، وكذلك وقف الهجمات العشوائية على المدنيين في غزة”.

كما دعت حماس “المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن إلى القيام بمسؤوليته في وقف عدوان الاحتلال الهمجي على شعبنا في قطاع غزة والذي يتعرض لجرائم حرب وإبادة جماعية”.

ورفض مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء، مشروع قرار برازيلي يدين الحرب في قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، الذي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة، للسماح بوصول المساعدات إلى سكان القطاع.

“وصوّت معظم أعضاء المجلس، بواقع 12 عضوا، لصالح مشروع القرار. في حين امتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت”.

مقالات ذات صلة
حماس: الاحتلال هو المسؤول عن مجزرة “المعمداني” وأكاذيبه المفضوحة لن تنطلي على أحد

حماس: الاحتلال هو المسؤول عن مجزرة “المعمداني” وأكاذيبه المفضوحة لن تنطلي على أحد

الخارجية التركية: حان الوقت أن يتخذ المجتمع الدولي خطوة لتأسيس دولة فلسطين عاصمتها القدس

الخارجية التركية: حان الوقت أن يتخذ المجتمع الدولي خطوة لتأسيس دولة فلسطين عاصمتها القدس

4 وكالات أممية تحذّر من كارثة إنسانية في غزة

4 وكالات أممية تحذّر من كارثة إنسانية في غزة

تقرير الأمم المتحدة يعري زيف الإعلام الرسمي في المغرب

تقرير الأمم المتحدة يعري زيف الإعلام الرسمي في المغرب

دولة إسلامية تمتنع عن دعم قرار لفرض هدنة إنسانية في فلسطين

دولة إسلامية تمتنع عن دعم قرار لفرض هدنة إنسانية في فلسطين

جنوب إفريقيا تدعو لمحاسبة الاحتلال الصهيوني في المحكمة الجنائية الدولية

جنوب إفريقيا تدعو لمحاسبة الاحتلال الصهيوني في المحكمة الجنائية الدولية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد