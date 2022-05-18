حماش مطلوب في أندية “الكالتشيو”

اختار الجزائر وينتظر دعوة بلماضي

يتجه الفرانكو جزائري يانيس حماش إلى مغادرة نادي بوافيشتا البرتغالي، هذه الصائفة بعد العروض الكثيرة التي وصلته من أندية تلعب الأدوار الأولى في البرتغال وأخرى تنشط في الدوري الإيطالي.

وأوضحت بعض المصادر الإعلامية أن حماش وبعد موسمه الرائع مع نادي بوافيشتا، بات مطلوبا في أندية إيطالية على رأسها ساسولو وبولونيا، بالإضافة إلى اهتمام أندية برتغالية بخدماته خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وخاض حماش هذا الموسم 31 مباراة مع النادي البرتغالي، حيث ساهم في 9 أهداف ما بين صناعة وتسجيل، كما نال لقب رجل المواجهة في اللقاء الأخير لناديه أمام تونديلا، لحساب الجولة الـ34 من الدوري البرتغالي، عدما قدم تمريرتين حاسمتين قاد بهما فريقه لتحقيق تعادل بهدفين لمثلهما.

وكان حماش قد اختار اللعب للجزائر وينتظر فقط دعوة من مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، الذي فضل سابقا تجريب العديد من اللاعبين على الجهة اليسرى من الدفاع لخلافة رامي بن سبعيني، على غرار إلياس شتي لاعب الترجي التونسي وأيوب عبد اللاوي لاعب الاتفاق السعودي، كما استعان في اللقاء الأخير أمام منتخب الكاميرون بالمدافع الأيمن لنادي نيس يوسف عطال قبل إشراك أحمد توبة لاعب فالفيك الهولندي، دون أن يوجه الدعوة ولا مرة واحدة ليانيس حماش.

وكان حماش قد خطب ود المدرب بلماضي في أكثر من مناسبة، حيث سبق وأن صرح لموقع “لاغازيت دي فينيك”، والمختص بمتابعة أخبار الكرة الجزائرية، في هذا الصدد: “تم إعلامي بأنني محل متابعة من قبل جمال بلماضي مدرب “الخضر”، أنا سعيد للغاية بدخولي حسابات المنتخب..أنا مستعد للقدوم إلى الجزائر سيرا على الأقدام في حالة دعوتي لتمثيل المنتخب”.

ويستعد المنتخب الوطني للعودة مجددا إلى أجواء المنافسة الرسمية بعد الإقصاء من التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، من خلال خوض مواجهتي الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس إفريقيا 2023، أمام كل من أوغندا وتنزانيا على التوالي، يومي 4 و8 من ذات الشهر، الأولى بملعب وهران الجديد والثانية في ملعب العاصمة دار السلام.