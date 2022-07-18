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رياضة
أندية كثيرة تريد التعاقد معه

حماش مطلوب في فرنسا وبلجيكا وتركيا

ل. ط
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حماش مطلوب في فرنسا وبلجيكا وتركيا

أفادت صحيفة “أبولا” البرتغالية، أن الدولي الجزائري، إلياس حماش، من بين أبرز اللاعبين المطلوبين في سوق اللاعبين خلال الميركاتو الجاري، بين لاعبي نادي بوافيستا البرتغالي .

وأوضح ذات المصدر، أن المدافع الأيسر للمنتخب الوطني، حماش وصلته عروض كثيرة من مختلف البطولات الأوروبية. ولعل أهمها العروض التي جاءته من البطولة الفرنسية، حيث ترغب عدة فرق في انتدابه على غرار أندية أونجي وريد ستار ونيس.

أضف إلى ذلك، اهتمام أندية عريقة من البطولتين البلجيكية والتركية في التعاقد معه، من بينها أندية العاصمة اسطنبول، غلطة ساراي وفينربخشة، وكذا نادي ستاندار دولياج الذي يعد من أكبر أندية الدوري البلجيكي .

للإشارة، فإن إلياس حماش سجل حضوره الأول مع المنتخب الوطني خلال تربص جوان الماضي، بعد أن تلقى دعوة الناخب الوطني، جمال بلماضي. كما ظهر لأول مرة مع التشكيلة الوطنية في اللقاء الودي أمام منتخب إيران في قطر.

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