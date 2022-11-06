حماش يتألّق تسجيلا وتمريرا

يانيس حماش (أقصى اليمين) يحتفل مع زميلَيه بِهدف مُسجّل في مرمى فريق ميناج (صورة نادي دنيبرو).

تألّق اللاعب الدولي الجزائري يانيس حماش بعد ظهيرة الأحد، تسجيلا وتمريرا في صفوف فريقه دنيبرو الأوكراني.

وتغلّب فريق دنيبرو بِنتيجة (3-1) على الزائر نادي ميناج، لِحساب الجولة الـ 11 من عمر البطولة الأوكرانية.

وسجّل يانيس حماش الهدف الأخير لِفريقه دنيبرو في الدقيقة الـ 76، وصنع الهدف الأوّل بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 67.

ورفع المدافع حماش غلّته إلى هدفَين وتمريرة حاسمة بِزيّ نادي دنيبرو في البطولة الأوكرانية للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 3 أهداف وتمريرتَين حاسمتَين، بِاحتساب توقيع آخر للدولي الجزائري في دوري المؤتمر الأوروبي، وتوزيعة مع ناديه السابق بوافيستا، على اعتبار أن حماش استهلّ الموسم الجديد مع النادي البرتغالي.

وعرفت هذه المباراة تسجيل الأهداف الأربعة في ظرف 12 دقيقة فقط، أيّ بِمعدّل هدف كلّ 3 دقائق (64 لِميناج/ و67 و68 و76 لِدنيبرو).

وعزّز فريق دنيبرو صدارته للائحة الترتيب، حيث بات يجمع 28 نقطة، مُتقدّما عن المُطارد شاختار دونيتسك بِفارق 5 نقاط، لكن النادي الأخير تنقصه مباراة. ويشغل فريق ميناج الرّتبة الـ 11 بِرصيد 9 نقاط.

أفضل من بالوتيلي

عاد اللاعب الدولي الإيطالي السابق ماريو بالوتيلي إلى الواجهة، بعد غياب طويل.

وكان المهاجم بالوتيلي (32 سنة) قد تألّق مع منتخب إيطاليا في بطولة أمم أوروبا 2012، وكأس العالم 2014. فضلا عن نوادي الإنتر وميلان آسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وسجّل بالوتيلي هدفا بِتسديدة صاروخية، قدّرت الصحافة الإيطالية سرعته بـ 102 كلم في الساعة.

ويتعلّق الأمر بِهدف ماريو بالوتيلي لِمصلحة فريقه سيون ضد الزائر نادي لوسيرن، في مباراة لُعبت مساء السبت، بِرسم الجولة الـ 11 من عمر البطولة السويسرية.

والظاهر أن هدف الدولي الجزائري يانيس حماش لِمصلحة فريقه دنيبرو الأوكراني، لم ينل حقّه عند الإعلام الأوروبي.

وصنّف الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم هدف حماش، الأجمل في الجولة الرابعة لِدور المجموعات لِمنافسة دوري المؤتمر الأوروبي، التي لُعبت مقابلاتها الخميس الماضي.

ودون تعصّب، يظهر هدف يانيس حماش أسرع وأمتع من نظيره لِماريو بالوتيلي.