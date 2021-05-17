حماش يوجه رسالة لبلماضي وينتظر استدعاء “الخضر”

قبل تربص شهر جوان المقبل

بعث اللاعب الجزائري، يانيس حماش، مدافع نادي بوافيستا البرتغالي رسالة مشفرة إلى الناخب الوطني، جمال بلماضي، يبدي فيها تعلقه بالجزائر والمنتخب الوطني، على أمل تلقي أول استدعاء له مع “الخضر” الذي ينتظره منذ فترة طويلة، ومؤكدا تعلقه ببلده الأصلي كما كان اشترطه بلماضي في أي لاعب يريد دخول قائمته الخاصة.

ونشر، الأحد، حماش صورة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحمل الكثير من الدلالات المرتبطة بتعلقه ببلده الأصلي الجزائري رغم ولادته ونشأته في فرنسا، على غرار عديد اللاعبين مزدوجي الجنسية المتواجدين مع منتخب “محاربي الصحراء”، وضمت الصورة واقي الساقين الذي يستعمله الظهير الأيسر خلال المباريات، الأول جاءت فيه صورة له مع والدته مرفقة بعلم الجزائر لإبراز هويته وتعلقه ببلده الأصلي، والثاني جاءت فيه عبارة تؤكد تعلقه بكرة القدم ولعبه من أجل الملايين، حيث كتب عليه: “ليست مجرد 90 دقيقة.. إنها حياة كاملة”، في إشارة لكرة القدم، وتابع: “لسنا 11 لاعبا فقط، بل نحن ملايين، ليست مجرد لعبة.. إنها حياتنا”، وهو ما يبرز الشغف الكبير الذي يبديه حماش لكرة القدم، وتعد هذه الرسالة متوافقة مع فلسفة مدرب الجزائر، جمال بلماضي، الذي يريد من لاعبيه أن يتمتعوا بالقتالية والروح العالية داخل الملعب واللعب من أجل الشعب الجزائري وليس من أجل أي شيء آخر.

إلى ذلك، تأتي هذه الرسالة في وقت مهم جدا بالنسبة لمدافع بوافيستا البرتغالي، الذي ينتظر استدعاءه لتربص المنتخب الوطني المقرر شهر جوان المقبل، والذي سيعرف إجراء ثلاث وديات كاملة، أمام موريتانيا ومالي وتونس، ويتوقع أن يجرّب بلماضي خلالها بعض الأسماء الجديدة، وكان حماش كشف عن رغبته الصريحة في حمل ألوان المنتخب الوطني، وقال في تصريحات سابقة إنه “مستعد للاستجابة لاستدعاء بلماضي مشيا على الأقدام”، وتواجد اللاعب الواعد ضمن القائمة الموسعة للمدير الفني، جمال بلماضي، بعد أن تحصل على جواز سفره الجزائري، ويتوقع أن يدخل ضمن حساباته في المستقبل القريب.

وكان حماش انتقل لنادي بوافيستا البرتغالي شهر أوت 2020، قادما من نادي نيس الفرنسي، الذي لم يمنحه فرصة اللعب مع الفريق الأول، وكان أعاره لنادي ريد ستار الفرنسي الناشط في الدرجة الرابعة بفرنسا موسم 2019/ 2020، ما يعني بأن المدافع الواعد تحول من الدرجة الرابعة بفرنسا إلى الدرجة الأولى بالبرتغال، علما أن المدافع الأيسر لعب مع بوافيستا البرتغالي 24 مباراة من أصل 33 في الدوري البرتغالي، سجل خلالها هدفين وصنع أربعة أخرى، ما يبرز قدراته الهجومية العالية رغم أنه ينشط في منصب الظهير الأيسر، الأمر الذي جعله محل اهتمام بعض الأندية الإسبانية.