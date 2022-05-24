حماش يُشعل الميركاتو الصيفي ووجهته فرنسية أو تركية

مرشح للتواجد في قائمة بلماضي خلال التربص المقبل

كشفت صحيفة “صباح” التركية أن إدارة نادي غالاتسراي وضعت الظهير الأيسر الجزائري، يانيس حماش، نجم نادي بوافيشتا البرتغالي، ضمن أبرز أولوياتها لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وهو الذي يتواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني تحسبا لمعسكر الشهر المقبل ومواجهتي أوغندا وتنزانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويُعد حماش (22 سنة) من اللاعبين الجزائريين الواعدين، حسب المتابعين والمحللين، وسيكون متواجدا، بنسبة كبيرة جدّا في التربص المقبل لمنتخب “محاربي الصحراء”، ويراهن عليه المدير الفني، جمال بلماضي، بشكل كبير لقيادة ثورته الفنية في “الخضر”، وليكون المنافس المثالي لرامي بن سبعيني في الجهة اليسرى لـ”الخضر”، بعد أن ظّل نجم نادي بوروسيا مونشغلادباخ الألماني دون منافسة لفترة طويلة، في حين فشل البدلاء الآخرون في إثبات أنفسهم، في صورة محمد فارس وإلياس شتي.

وقالت الصحيفة التركية في تقرير لها إن اللاعب الجزائري المتخرج من أكاديمية نادي نيس الفرنسي، مرشح بقوة للانضمام لنادي غالاتسراي رغم المنافسة الشرسة التي يلقاها من الأندية الفرنسية والإيطالية، وجاء في التقرير: “بينما تستمر الأزمة الرئاسية في غالاتسراي. ادعت الصحافة البرتغالية أن النادي الأصفر والأحمر مهتم بمدافع بوافيشتا الأيسر يانيس حماش”، وتابعت: “إدارة غالاتسراي تبحث عن بديل للمدافع الهولندي، باتريك لفان ألهوت. لكن الحديث عن يانيس حماش أمر مفاجئ”، وتركت الصحيفة التركية الانطباع أن مهمة النادي الأصفر والأحمر في ضم الظهير الأيسر الواعد لن تكون سهلة، وأكدت: “بالإضافة إلى غالاتسراي وفريق نيس الفرنسي، تهتم أندية سانت إتيان وبريست ولوريان الفرنسية وساسولو الإيطالي وفينورد الهولندي بيانيس حماش”.

بالمقابل ترشح وسائل الإعلام الفرنسية الظهير الأيسر الجزائري الواعد إلى العودة إلى الدوري الفرنسي، وعلى وجه التحديد من نادي نيس فريقه السابق، خاصة أنها ذكرت بأن وكيل أعماله كان متواجد في المدينة الساحلية الفرنسية الأحد الماضي، كما أن تواجد العديد من اللاعبين الجزائريين في النادي الفرنسي، على غرار بوادوي وعطال وديلور وبراهيمي، قد يدفع حماش للتوقيع مع نيس، وقدم حماش مستويات كبيرة جدا مع بوافيشتا البرتغالي هذا الموسم، بحسب مراقبين، حيث شارك في 31 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، ومنذ انضمامه إلى النادي البرتغالي صيف عام 2020، شارك حماش في 57 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.