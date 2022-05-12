حماقات المغربي لقجع كثُرت.. جنوب إفريقيا تحتجّ لدى “الكاف”

تقدّم اتحاد جنوب إفريقيا لِكرة القدم، الخميس، بِشكوى إلى “الكاف”، يرفض فيها تنظيم منتخب ليبيريا لِمقابلاته في المغرب.

ومعلوم أن منتخب موطن الزّعيم الرّاحل نيلسون مانديلا يلعب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، في فوج يضمّ فرق المغرب وليبيريا وزيمبابوي.

ولا تتوفّر ليبيريا على ملعب يستجيب للمقاييس الدولية، بِقرار اتّخذته “الكاف” مُؤخّرا. وهو ما جعل اتحاد الكرة المغربي يطفو إلى السّطح، ويعرض مرّة أخرى خدماته على هذا المنتخب، لِخوض مقابلات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بِبلد محمد السّادس.

ويعتبر اتحاد جنوب إفريقيا لِكرة القدم أن تنظيم مقابلات منتخب ليبيريا بِالمغرب، خرق للوائح الرّوح الرياضية، وترتيب مُبطّن لِنتائج المقابلات.

ودعا اتحاد جنوب إفريقيا لِكرة القدم “الكاف” إلى الإسراع في اتّخاذ قرار جديد، يقضي بِتنظيم مقابلات منتخب ليبيريا بِبلد مُحايد. عِلما أن التصفيات تنطلق بِإجراء الجولتَين الأولى والثانية، ما بين الـ 30 من ماي الحالي والـ 14 من جوان المقبل.

والظاهر أن فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي تمادى في هذيانه، فقد فعل بِالمثل ودعّم منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي والنيجر، لِتحطيم “الخضر” في تصفيات مونديال 2022. ثم “سطا” على بيت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لِتنظيم نهائي رابطة أبطال إفريقيا أواخر هذا الشهر بِالمغرب، وهو ما أثار سخط الجماهير المصرية. وبعدها مرّ “بيدق” العرش المغربي إلى تكرار السيناريو ذاته في تصفيات “كان” 2023.