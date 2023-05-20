“حماقة” موسم 2020-2021 تتكرّر في بطولة هذا الموسم

تنتهي البطولة الوطنية للقسم الأوّل بِإجراء آخر مباراة، في الرّابع من جويلية المقبل.

جاء ذلك وفقا لِأحدث بيان لِرابطة الكرة المحترفة، عِلما أنه لُعبت لِحدّ الآن 23 جولة، مع بقاء 7 جولات، وأيضا بعض المقابلات المتأخّرة عالقة.

واللافت أن الجولة الـ 30 والأخيرة تُجرى في الفاتح من جويلية المقبل، المُرادف لِإسدال الستار. لكن المنافسة يُعاد “إحياؤها” من جديد في الـ 4 من الشهر ذاته، بِتنظيم مباراة متأخّرة لِحساب الجولة الـ 24! بين شبيبة الساورة والضّيف اتحاد العاصمة.

وتتحجّج رابطة الكرة المُحترفة من خلال هذا القرار “الغريب جدّا”، بِانشغال الاتحاد العاصمي بِمنافسة كأس “الكاف”، حيث بلع الدور النّهائي.

وكرّرت الرّابطة سيناريو – أو بِالأحرى “حماقة” – موسم 2020-2021، لمّا لُعبت الجولة الـ 30 والأخيرة في الـ 24 من أوت 2021، ثمّ عادت لِتُبرمج مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 24 بين شبيبة سكيكدة والزّائر فريق شبيبة القبائل، في الـ 28 من أوت!

وتشكّل ما تبقّى من رزنامة البطولة الوطنية للموسم الحالي، وفقا لِما يلي (اضغط هنا).