حمام قصباوي.. زليج وساريج وعين السبع

أفكار ونصائح للتطبيق

بعد سنوات من التأثير والتقليد الأوروبي في الديكور، عاد الكثير من الجزائريين إلى جذورهم، وصاروا يستلهمون هندسة بيوتهم وديكورها من الستايل الجزائري البحت، القصباوي الموريسكي، البديع بتفاصيله الأخاذة.

من البهو إلى الصالون، والأسقف بالجبس المنقوش، إلى الحمام الذي صار أسلوبا حياة، خاصة لمحبي الحمام الحقيقي، بساريج الماء وطاسة الحمام. الفكرة سهلة وبسيطة لإنجاح هذا الديكور، فالأساس هو استعمال الزليج أو ما يشبهه.. فهناك الكثير من سيراميك الجدران، صورة طبق الأصل لبيوت القصبة وقصورها. المهم، أن تشكل حائطا واحدا في الحمام من الزليج، برسومات القرنفلة والنجمة الثمانية، وبألوان جريئة.. أما باقي الجدران، فتعبد بسيراميك أحادي اللون، كي تظهر جمالية جدار الدوش، إن كان الحمام بالستايل الإيطالي أو فوق حوض الاستحمام. الساريج، أو حوض الماء الساخن، بعينه النحاسية على شكل رأس طاووس أو رأس أسد، يعيدنا إلى زمن الحمامات التركية الشهيرة في الجزائر، كحمام العروس وبوشلاغم والداي.

المرآة قطعة لا بد من أن تكون قصباوية من الخشب بستايل موريسكي، مع منمنمات تذكرنا بأعمال الحرفي الجزائري، محمد بوعكاز. أثاث الحمام، يمكن أن يكون موريسكيا أو حديثا بسيطا، بلون واحد، ليبرز جمال القطع الأخرى. لتقليد الحمام القصباوي، يمكن إضافة بعض الإكسسوارات القديمة، كالطاسة النحاسية وحلة الصابون أيضا، إما بالسيراميك أو النحاس، وغيرها من الإكسسوارات التقليدية.. ولا تنسوا: قد يضفي بساط الحمام تلك اللمسة القديمة التي تريدون.. اختاروه برسومات الزليج القصباوي… وصح حمامكم.