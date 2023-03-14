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اقتصاد

حماية المستهلك: أسعار السيارات تتهاوى في الأسواق

الشروق أونلاين
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حماية المستهلك: أسعار السيارات تتهاوى في الأسواق
أرشيف

أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي تهاوي أسعار السيارات في السوق الداخلية. وهذا مع بداية دخول المركبات المستوردة.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” قال زبدي إن السوق الداخلي بدأ يتهاوى، مؤكدا سعي منظمته لأن تكون أسعار السيارات الجديدة معقولة.

كما قال زبدي إن حماية المستهلك ستقوم بتشجيع المستوردين على إدخال السيارات من الفئة أ، وتكون في مستوى قدرات المواطن المادية.

وفي السياق ذاته، توقع رئيس منظمة حماية المستهلك حصول  علامات أخرى على الاعتماد قريبا، تكون أثمانها أقل مما تم طرحه من تسريبات حاليا.

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