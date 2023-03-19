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الجزائر

حماية المستهلك: أسعار سيارات فيات مفاجئة وغير متوقعة

إيمان بوخاتم
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حماية المستهلك: أسعار سيارات فيات مفاجئة وغير متوقعة
ح.م
جانب من الإعلان الرسمي عن سيارات فيات

اعتبرت منظمة حماية المستهلك أن أسعار سيارات فيات المعلن عنها، الأحد، بالجزائر مفاجئة وغير متوقعة.

وأكدت المنظمة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن أسعار سيارات فيات مفاجئة وغير متوقعة لكثير من العامة، لا سيما أن هذه الأسعار قد تكون مرجعية لباقي العلامات.

وقالت المنظمة، إن سعر  “فيات 500” التي هي بمثابة سيارة شبابية يغلب عليها طابع الفسحة والاستجمام فاجأ الكثير، مؤكدة أنه لا يمكن اعتبار هذه الأسعار مقياسا أو مرجعا ثابتا.

وأضافت حماية المستهلك في بيانها “في اطار تشاورنا ومتابعتنا لملف الاستيراد، فقد صرحت وزاره الصناعة في السابق أن الأسعار لن تكون إلا حسب التكلفة، وهذا ما ننتظر أن توضحه العلامة في أقرب وقت بكل شفافيه ونزاهة، وبأرقام واضحة”.

وتابعت المنظمة قائلة  “تدخلت السلطات العليا في البلاد لحلحلة ملف السيارات قصد إشباع حاجيات المستهلك الجزائري ولن نطلب من المتعاملين إلا وضع أسعار مشروعة وعادلة تتماشى مع الامتيازات التي منحتها السلطات العمومية”.

كما التمست الجهة ذاتها من القطاعات المعنية، الإسراع في منح الاعتمادات النهائية للمتعاملين الذين يستوفون الشروط لخلق منافسة حقيقية، خاصة بدخول السيارات الأسيوية .

من جهة أخرى، أوضحت حماية المستهلك أن أثمان السيارات التي كانت تعرفها الأسواق الأسبوعية، أصبحت من الماضي الأكيد.

وعبرت الجهة ذاتها عن رغبتها في أن ينخفض سعر السيارات المستعملة أكثر مما هو عليه الآن لفتح المجال للعائلات المتوسطة لكسب سيارة.

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