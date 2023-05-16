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اقتصاد

حماية المستهلك: إعادة بيع السيارات الجديدة بأسعار مرتفعة “مضاربة غير مشروعة”

الشروق أونلاين
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حماية المستهلك: إعادة بيع السيارات الجديدة بأسعار مرتفعة “مضاربة غير مشروعة”
أرشيف
سوق السيارات

يقوم بعض رواد أسواق السيارات المستعملة، بإعادة بيع المركبات الجديدة أياما قليلة بعد شرائها، لكن بأسعار أعلى.

هذا ما رصدته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، محذّرة من أن هذه النشاطات تندرج في إطار المضاربة غير المشروعة التي يجرّمها القانون.

ونشرت المنظمة منشورا على صفحتها في فيسبوك مساء الثلاثاء، تعلّق فيه على لقطة من فيديو لبيع إحدى هذه السيارات الجديدة في سوق السيارات المستعملة.

وقالت حماية المستهلك في المنشور:“فيات تيبو Tipo سعرها في صالة العرض 313 مليون. اليوم في السوق وصلت إلى 367 مليون”.

وتابعت المنظمة تقول:”سنقوم بحملة تبليغ، وقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة جدّ واضح. و ليتحمل الجميع مسؤوليته”.

ويُعدّ مضاربة غير مشروعة، بموجب القانون الصادر في 28 ديسمبر 2021، كلّ تقديم لعروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون في العادة.

كما يجرّم نفس القانون أي عملية في السوق تهدف للحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب.

ويعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وبغرامة مالية تتراوح قيمتها بين مليار وملياري سنتيم.

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