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الجزائر

حماية المستهلك: الشروع في سحب هذا المنتوج لعدم مطابقته الشروط

نادية شريف
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حماية المستهلك: الشروع في سحب هذا المنتوج لعدم مطابقته الشروط
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تعبيرية

كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، عن الشروع في سحب علامة تجارية من الأسواق لعدم مطابقتها شروط الإنتاج.

ونشر زبدي تدوينة عبر حسابه على فيسبوك جاء فيها: “في عملية نوعية بين المنظمة ومصالح مديرية التجارة لولاية العاصمة، تم غلق وحدة إنتاجية لكريمة كاراميل، مع الشروع في سحب المنتوج الكامل للعلامة التجارية “طوفيان” من عملية الاستهلاك، لعدم مطابقته للشروط اللازمة في عملية الإنتاج”.

ونوه زبدي على ضرورة عدم الخلط بين هذه العلامة وعلامة تجارية أخرى جد رائجة.

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