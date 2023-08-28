“حماية المستهلك” تثمن استباقية تنظيم معارض الأدوات المدرسية

أكدت أنها قطعت الطريق على المضاربين

ثمّنت منظمات حماية المستهلك، تنظيم وزارة التجارة لمعارض وفضاءات لبيع مختلف اللوازم المدرسية، التي تتيح للعائلات اقتناء ما يحتاجونه، أياما قبل الدخول الاجتماعي المرتقب قريبا.

وقال رئيس منظمة “حمايتك” لإرشاد وتوجيه المستهلك، محمد عيساوي، في اتصال مع “الشروق”، أن هذه المعارض التي تم تنظيمها بشكل “استباقي” على غير العادة، ستساهم في ضبط سوق الأدوات المدرسية، وتجنب حدوث اختلال في أسعارها، التي تعرف مضاربة فيها من قبل بعض تجار التجزئة كل سنة.

وأضاف محدثنا: “هذه المعارض والفضاءات، هي بمثابة متنفس للمستهلكين، وهي عملية إيجابية لكسر شوكة كل من يحاول رفع أو المضاربة في أسعار الأدوات المدرسية “.

وكما كشف عيساوي، أن منظمتهم كانت دعت وزارة التجارة، لعدم التأخر في منح تراخيص استيراد اللوازم المدرسية من طرف المستوردين، “لأن الدخول الاجتماعي على الأبواب، والتأخر في دخولها قد يتسبب في المضاربة بأسعارها، مع الحفاظ على اللوازم المنتجة محليا “.

ويرى رئيس منظمة “حمايتك”، بأن كثيرا من العائلات، قد تجد صعوبة في اقتناء اللوازم المدرسية، خاصة إذا كان لديها أكثر من 4 أطفال متمدرسين، في ظل ما أنفقته الأسر خلال العطلة الصيفية، وبمناسبات الأعراس وتهاني النجاحات.. وبالتالي، ما يملكونه من ميزانية ضعيفة مخصصة للدخول الاجتماعي “لا تستوعبها سوى المعارض وفضاءات البيع، التي تكون أسعارها في متناول الجميع، خاصة من متوسطي الدخل، والذين سيجدون أريحية في شراء ما يلزمهم”.

كما تخلق هذه المعارض تنافسية في السوق، وبين تجار التجزئة ما يدفع بالأسعار إلى “التهاوي” تدريجيا، على حد تعبير عيساوي.