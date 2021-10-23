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الجزائر

حماية المستهلك تحذر.. منتوج بلحم الخنزير في الأسواق

الشروق أونلاين
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حماية المستهلك تحذر.. منتوج بلحم الخنزير في الأسواق

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من اقتناء منتوج معلب مستورد يحوي في مكوناته قطعا من لحم الخنزير.

وأوضحت المنظمة، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن المنتوج المتداول في الأسواق عبارة عن صلصة تحمل علامة “باريليا” تحتوي على قطع من لحم الخنزير.

وأضافت المنظمة أن الإعلان عن المنتوج تم بطريقة مستعجلة لإعلام المستهلك وإيقاف الضرر المعنوي.

كما تساءلت المنظمة في منشورها على الدور الذي يقوم به المتعامل ببيع هذا المنتوج الذي لم يكلف نفسه قراءة المنتوجات للمواد المستوردة حماية للمصالح المعنوية للمستهلك المسلم.

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