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الجزائر
أرجعتها إلى مرض في العضلات

“حماية المستهلك” تحذر من البقع الخضراء على الدجاج

كريمة خلاص
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“حماية المستهلك” تحذر من البقع الخضراء على الدجاج
أرشيف

حذّرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك “أبوس” من اقتناء الدجاج الذي يظهر عليه اللون الأخضر خاصة منطقة الصدر.
وقالت المنظمة، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” أنّ اللون الأخضر يرجع إلى مرض العضلات الخضراء (Myopathie pectorale profonde) الذي يظهر عادة عند الدجاج اللاحم الذي يتجاوز وزنه 3 كغ ونتيجة لهذا الوزن الزائد للدجاجة تضطر للركود وعدم الوقوف مما يؤدي إلى وصول الأكسجين لهذه العضلة بكمية قليلة وقد لا يصل نهائيا إلى هذا الجزء مؤديا إلى تلف وموت الخلايا داخل الأنسجة العضلية لتصبح خضراء اللون”.
ونصحت المنظمة بنزع تلك القطعة الخضراء قبل استهلاكها وطهوها، مؤكدة أنّ باقي الدجاجة صالح للاستهلاك.

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