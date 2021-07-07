“حماية المستهلك” تحذر من خطورة ضربات الشمس على الأطفال في الشواطئ

إلزام الأطفال بشرب الماء بكميات كبيرة للوقاية منها

حذّرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده، من ضربات الشمس التي قد تصيب الأطفال خاصة في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة المرتفعة هذه الأيام، وذكرت جمعية حماية المستهلك أن ضربة الشمس تحدث عند الأطفال لعدة أسباب أهمها قلة شرب الماء وكذا التعرض للشمس لساعات طويلة، وتظهر أعراضهما مباشرة بعد إصابتهم وذلك من خلال حدوث بعض الأعراض في أجسامهم كارتفاع درجة الحرارة وكذا حدوث فشل وارتباك وهذيان عند النوم.

وتتمثل أعراض ضربات الشمس عند الأطفال في حدوث ضعف في الجسم أو الشعور بالدوار والدوخة وكذا الفشل والإحساس بالتعب المستمر، وكذا فقدان الوعي والإعماء المستمر، بالإضافة إلى التعرض لنوبات مع تشنجات في بعض أو كامل أنحاء الجسم، ناهيك عن الشعور بصداع حاد على مستوى الرأس، وكذا الشعور الدائم بالارتباك والهذيان خاصة في فترة النوم ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل خطير قد يؤدي إلى الوفاة خاصة إذا بلغت إلى 40 درجة مئوية، وعدم تعرق الجسم وكذا تعرض الجلد للاحمرار وجفافه، مع زيادة سرعة ضربات القلب والتنفس، وحسب ما ذكرت حماية المستهلك فإنه عند حدوث أحد أو بعض هذه الأعراض فلا بد من استشارة الطبيب على جناح السرعة، كما قدمت بعض النصائح للآباء عن طريقة التصرف عند إصابة أطفالهم بضربة شمس، ومن بينها وضع الطفل في الظل والقيام بخلع ملابسه، مع اللجوء إلى التبريد السريعة وذلك عن طريق غمره في حوض الاستحمام بالماء البارد، وفي حالة ما لم يكن متاحا يتم وضع مناشف باردة على أكبر جزء من الجسم مع استبدالها بشكل متكرر، مع تجنب دفع السوائل إلاّ إذا كان الطفل في حالة وعي.

وذكرت حماية المستهلك أنه لتجنب ضربات الشمس خاصة في الشواطئ يجب وضع واقيات من الشمس للأطفال مع عام حماية مناسب مع الترطيب الملائم وكذا الحرص على ارتداء الأطفال ملابس خفيفة وكذا قبعات تحميهم من أشعة الشمس الحارة وبالأخص في الشواطئ.