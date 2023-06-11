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الجزائر

حماية المستهلك تحذر من خطورة هذه الأدوية

الشروق أونلاين
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حماية المستهلك تحذر من خطورة هذه الأدوية
ح.م

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من تناول الأدوية المخصصة للزيادة الوزن لما لها من أضرار وخطر على الصحة قد يصل حدَ الوفاة.

وبالتزامن مع دخول فصل الصيف وبداية موسم الأفراح، أكدت المنظمة أن  الكثير من النساء تتجه إلى دمج وتناول بعض الأدوية التي تحتوي على الكورتيكويد والكورتيزون على غرار المهدئات وأدوية الحساسية وأنواع مختلفة من عقدات التسمين مجهولة المكونات.

وتشكل هذه الأدوية والخلطات خطرا كبيرا على الصحة، حيث تسببت للكثير من النساء في ارتفاع معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر واحتباس الماء والأملاح داخل الجسم وبالتالي تضرر الكلى.

كما تتسبب في ظهور سرطانات في الجهاز الهضمي والكثير من الإختلالات في وظائف الأعضاء الحيوية في الجسم، والتي أدت في كثير من الأحيان الى الوفاة، حسب الجهة ذاتها.

وعليه اعتبرت الجمعية أنه وٌجب أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الأدوية واستشارة المختصين في التغذية لمعرفة أسباب النحافة ومعالجتها، مع ممارسة الرياضة و الابتعاد عن مصادر القلق والضغط النفسي.

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