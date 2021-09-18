 حماية المستهلك تحذر من شراء الدجاج قبل التأكد من سلامته   

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك المواطنين الذين لم يستجيبوا لنداء حملة مقاطعة اقتناء الدجاج بمراقبة المنتوج قبل شرائه.

وحذرت المنظمة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، المواطنين من خطورة اقتناء الدجاج المعروض للبيع دون مراقبة مصدره وطريقة تخزينه.

ونشرت المنظمة مجموعة من الصور تظهر طريقة التخزين السيئة للدجاج وكذا فساد كمية كبيرة منه كانت ستوجه للبيع.

وأرفقت المنظمة الصور بتعليق “من يقتني الدواجن لضرورة، أو رأى أنه غير معني بالمقاطعة … فليراقب جيدا المنتوج قبل شرائه”.

وكان عديد من المواطنين قد شنوا حملة وطنية عبر الفايسبوك ومختلف مواقع التواصل لمقاطعة شراء الدجاج واللحوم البيضاء تحت شعار “خليه يربي الريش” وذلك بعد أن ارتفعت أسعارهاوبلغت مستويات قياسية لتصل حدود 400 دينار للكلغ الواحد بعد أن كان 180 دينار، في عديد الولايات والمناطق.