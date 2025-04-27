حماية المستهلك تحذّر من التشويش على استيراد الأضاحي

بعد توقيف مصالح الدرك للمتورطين

حذرت منظمة الدفاع عن المستهلك “حمايتك” من حملات مغرضة تستهدف الأضاحي المستوردة، ما يفتح المجال أمام بعض السماسرة والمضاربين لرفع أسعار الأضاحي المحلية بطريقة غير مشروعة مستغلين حاجة الجزائريين لهذه الشعيرة.

وصرح رئيس المنظمة، محمد عيساوي، لـ”الشروق”، أن المضاربة غير المشروعة ونشر المعلومات المغلوطة يهدفان بالأساس إلى التأثير على سلوك المستهلك، مؤكدا أن هذه التصرفات تصب في مصلحة فئة معينة تسعى إلى تحقيق أرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من قبل “أشباه الموالين” والسماسرة، على حد وصفه.

ويأتي هذا التحذير بعد تمكّن مصالح الدرك،السبت، من توقيف صاحب الفيديو الذي روّج لهذه الإشاعة الخطيرة حول نفوق رؤوس الماشية المستوردة، بعد نشر معلومات كاذبة بغرض التشويش على استقرار الأسواق الوطنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها على نطاق واسع، حيث سيتم إحالة الموقوفين على التحقيق بموجب قانون مكافحة المضارب.

وأوضح عيساوي، أن قانون مكافحة المضاربة تم تفعيله بصرامة من قبل المصالح الأمنية والضبطية القضائية، حيث تم توقيف المتورطين بناء على دليل قاطع يثبت تورطهم، بعدما تبين أنهم قاموا بفبركة المعلومة بسوء نية، وبالتالي، فإن الركن المعنوي في الجريمة متوفّر، بحسب عيساوي، وأن التهمة ثابتة في محاولة التشويش على السوق، وأضاف المتحدث، أن مصالح الضبطية القضائية تمكّنت، في ظرف وجيز من ضبط الأشخاص المتورطين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم وفق ما ينص عليه القانون.

وأشار رئيس منظمة “حمايتك”، إلى أن هذه الأخيرة سبق أن حذرت من هذه التصرفات، وذلك في إطار الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها للتنبيه من المعلومات المغلوطة والحملات المغرضة، مؤكدا أن الهدف هو ضمان مرور عيد الأضحى في أجواء طبيعية ودون تشويش.

وذكر عيساوي، بأن القانون الجزائري يعتبر نشر وترويج الأخبار الكاذبة جريمة خطيرة، خاصة مع توسع انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت بيئة خصبة للشائعات والمغالطات، وأشار إلى أن المشرّع الجزائري استشعر خطورة هذه الظاهرة وأقر تعديلات على قانون العقوبات، لاسيما في القانون رقم 20.6، الذي ينص في مادته 196 مكرر على معاقبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم بعقوبة سالبة للحرية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات سجنا، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف و300 ألف دينار جزائري، داعيا المواطنين إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الأكاذيب والشائعات التي تنتشر بسرعة عبر المنصات الرقمية، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية الموثوقة لاستقاء الأخبار، وعدم المساهمة في إعادة نشر المعلومات المضللة التي تضر بالمصلحة العامة وتؤثر سلبا على الأمن الغذائي لبلادنا.

منصات تقود حملات مغرضة ضد استيراد الأضاحي

من جهته، أكد عضو المنظمة سفيان الواسع، أن القانون واضح وصريح في ما يتعلق بالتشهير واستعمال مواقع التواصل الاجتماعي لتغليط الرأي العام، وأوضح أن ما تشهده بعض المنصات الإلكترونية من حملات مغرضة ضد استيراد الأضاحي ليس بالأمر الجديد، مذكّرا بحملات سابقة كانت موجّهة لضرب المنتج الوطني، ولمح المتحدث الى أن تعليمات رئيس الجمهورية باستيراد مليون رأس من الأغنام، دفعت بعض الأطراف إلى بث الشائعات عبر نشر صور مضللة، بين الحديث عن غرق سفينة محملة بالأضاحي أو نفوق خراف، بل حتى عرض صور لماشية صغيرة لا علاقة لها بالواقع، قائلا إن هذه الحملات تصب في خانة التحامل على الجزائر.