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الجزائر

حماية المستهلك تحذّر من هذه المواد التجميلية

ي.ك
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حماية المستهلك تحذّر من هذه المواد التجميلية
أرشيف
مواد تجميلية خطيرة

حذّرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، الثلاثاء، من بعض المواد التجميلية العصرية الخطيرة التي يقبل عليها بعض الأفراد.

ونشرت المنظمة منشور لها على صفحتها عبّر فيسبوك، حذرت من الخدمات التي يتقدمها العديد من صالونات الحلاقة والتجميل، كعروض جديدة تزعم بأنها مسايرة للموضة.

ومن بين المواد التي حذرت منها المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، نجد تقديم حقن “البوتوكس” و”الفيلر”، بالإضافة إلى خدمة “PRP” أي تقديم الحقن عن طريق البلازما بعد إجراء عمليات سحب الدم.

وهو ما اعتبرته ذات الجهة خطرا على صحة مستعملي هذه المواد، حيث أكدت أن هذه الصالونات لا تراعي صحة الإنسان، بل يهمها الربح السريع فقط.

ودعت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك في آخر منشورها، التبليغ عن هذه المواد لدى المصالح الأمنية أو المنظمة، باعتبارها ممارسات ممنوعة قانونيا.

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