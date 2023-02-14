“حماية المستهلك” تدعو إلى تسقيف أرباح التجار

بعد ارتفاع قياسي لأسعار العديد من المنتجات الفلاحية

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، إلى ضرورة مواجهة الارتفاع العشوائي لأسعار العديد من المواد الاستهلاكية، ووقف جشع التجار الانتهازيين.

وأكدت في بيان لها أن سوق المنتجات الفلاحية شهد مؤخرا العديد من الاختلالات والتجاوزات، خاصة منها الخضر والفواكه “مست سلعا ضرورية ذات الاستهلاك الواسع وأثرت على القدرة الشرائية في إشباع بعض الحاجيات”.

وكشفت المنظمة “أن الأمر يعود إلى جشع غير مسبوق لأشباه التجار رغم وفرة المنتج وتنوعه، ودعت المنظمة إلى تفعيل المادة الخامسة من أمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بالقانون رقم 10-05 مؤرخ في 15 أوت سنة 2010”.

وشددت المنظمة على أن وضع أسعار مرجعية مع تسقيف هامش الربح هو السبيل المختصر لوضع حدّ لجميع الاختلالات الموجودة بالسوق، “قبل تفاقمها وانفلات الأسعار أكثر مما هي عليه الآن”، مؤكدة أنها على أتم الاستعداد للمساهمة في خارطة الطريق لوصول المبتغى المنشود في تطبيق المادة الخامسة من قانون المنافسة.