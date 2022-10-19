“حماية المستهلك” تدعو إلى فتح ورشات حول تذبذب السّوق

ناشدت التجار "النزهاء" محاربة المضاربين

أبدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده، قلقها إزاء التطورات التي تعرفها السوق، من خلال تكرر التذبذب في توزيع بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، معتبرة أن الأمر “انعكس سلبا على المستهلك ماديا ومعنويا، وتجلّى في العدد اللاّمتناهي من الشكاوى”.

وبحسب بيان المنظمة، فإنّها ترحّب بسلسلة الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في “التعامل بصرامة وشدّة مع الذين يعكّرون صفو وطمأنينة المواطن الجزائري في إشباع حاجياته”.

ودعت منظمة حماية المستهلك، كافة المواطنين والتجار المخلصين، إلى الانخراط في مسعى “مجابهة المضاربين وكسر شوكتهم، لأجل وفرة واستقرار المواد الغذائية لاسيما المدعمة منها”.

وأبدت المنظمة، استعدادها الكامل، للتعاون والمساهمة مع مختلف القطاعات التنفيذية، في تشخيص مواقع الخلل داخل السوق وكذا تقديم المقترحات العملية لأكثر استقرار.

وعبّرت المنظمة في بيانها، عن ارتياحها لإيلاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون، اهتماما بالغا لملف القدرة الشرائية، بإسداء تعليمات لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن، خاصة بعد مخلفات الأزمة الاقتصادية ووباء كوفيد19، مقترحة على الفاعلين في الميدان من المجتمع المدني، فتح ورشات في هذا الشأن لإبداء الرأي والنقاش الموضوعي في إطار الديمقراطية التشاركية، بعيدا عن أي تجاذبات أو توظيف سياسي.