“حماية المستهلك” تدعو لتعبئة المياه المعدنية في قوارير زجاجية
دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك يوم الأحد، إلى تعبئة المياه المعدنية في قوارير زجاجية. لتفادي التأثيرات السلبية للقارورات البلاستيكية على الصحة والبيئة.
وجاء في منشور للمنظمة على فيسبوك:”لماذا لا تعود شركات تعبئة المياه المعدنية لتسويق المياه في قارورات زجاجية يدفع ثمنها المستهلك، و يقوم باستبدالها لدى تاجر التجزئة في كل مرة؟”.
واستغربت “حماية المستهلك” في منشورها، اقتصار تسويق قوارير المياه الزجاجية في الجزائر، على الفنادق الفخمة.
وتابعت المنظمة:”الجميع يعلم خطر البلاستيك إذا تعرض لأشعة الشمس، ويرى ما نعاني منه جراء رمي القارورات البلاستيكية الفارغة في الطبيعة”.