حماية المستهلك: عليكم بهذه الأطعمة التي تحفّز المناعة في فصل الشتاء

نصحت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، باعتماد نظام غذائي صحي من أجل تقوية المناعة خلال فصل الشتاء.

وقالت المنظمة في منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك إنه من الضروري تناول الأغذية الصحية في فصل الشتاء لمقاومة الأمراض وتدفئة الجسم وتزويده بالطاقة.

وأوردت قائمة بأهم الأغذية التي يجب التركيز عليها لتعزيز المناعة وهي:

1 – الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي التي تحفز الجسم على صناعة الأجسام المضادة لمحاربة الجراثيم يتواجد هذا الفيتامين في الحمضيات، عصير البندورة، الفليفلة الحمراء، وذلك لتعزيز المناعة وللوقاية من الإنفلونزا والرشح.

2- تناول شوربة الخضار والمشروبات الساخنة منخفضة السعرات الحرارية.

3- يفضل إدخال الثوم في عملية الطبخ لما له من فوائد، باعتباره مطهراً للجسم ومضاداً للبكتيريا.

4- تناول الأغذية الغنية بفيتامين د: لتعويض قلة التعرض لأشعة الشمس في فصل الشتاء مثل الحليب ومنتجاته واللحوم خاصة الأسماك.

5-زيادة تناول الألياف: للوقاية من حدوث الإمساك بسبب قلة الحركة كتناول الخضروات والفواكه بكثرة والحبوب الكاملة مثل الخبز الأسمر والشوفان.

6- التقليل من الحلويات: لاحتوائها على نسبه عالية من السكر والدهون المضرة بالصحة.

7- تناول الأغذية التي تعزز الصحة النفسية: لأن بعض الناس قد يشعرون بالملل والاكتئاب في فصل الشتاء مثل الأغذية المحتوية على الفسفور كالموز والحمضيات والأغذية المحتوية على الحمض الدهني OMEGA_3 مثل الأسماك والمكسرات النيئة كاللوز والبندق والفستق.

8- – تناول الفواكه والخضر لاحتوائهما على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساهم في مكافحة الشوارد الحرة، التي تهدد الجسم بخطر العدوى والالتهاب.