حماية المستهلك: لماذا لا تنخفض الأسعار في الجزائر رغم تراجعها في السوق الدولية؟

تساءلت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن سر عدم انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية في الجزائر رغم تراجعها في السوق الدولية.

وقال رئيس المنظمة مصطفى زبدي في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك إن اسعار المواد الاولية في السوق العالمية عرفت هبوطا جد معتبر.. فعلى سبيل المثال عرف البلاستيك PET انخفاضا في السعر من 1800 دولار للطن الى 650 دولار للطن ! ( فقد تقريبا ثلثين من سعره

وأضاف قائلا ” أغلب المواد الاولية عرفت هبوطا يتجاوز النصف، لكن للاسف المستهلك الجزائري لم يستفد باي شيئ للجشع وغياب المنافسة في الاستيراد”.

وتابع زبدي في منشور آخر قائلا “ثمن الشحن من الصين إنخفض منذ بداية السنة من 14000 إلى 5500 دولار للحاوية الكبيرة. فلما لا ينعكس هذا على أسعار المنتوجات المستوردة والمنتوجات المحلية ذات المكونات المستوردة”.

وعلق زبدي قائلا “إنها سياسة الغنيمة في الحرب من طرف بعض المستوردين، فكل ما يتم أخذه يصبح مكسبا للأبد”.