حماية المستهلك: 6 خطوات لتفادي الاحتيال عند التسوق الإلكتروني

مع تزايد عمليات البيع والشراء الإلكتروني، حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من عمليات الاحتيال التي قد يتعرض لها الزبون عبر الإنترنت.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أكدت المنظمة وجود بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها للحماية من هكذا أفعال.

1- التأكد من شرعية المتجر الإلكتروني من خلال التحقق من مراجعاته والبحث عن شهادات العملاء الآخرين.

2- الحذر من الأسعار المنخفضة التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، لأنها قد تكون علامة على التزوير أو الاحتيال.

3- قبل إجراء عملية شراء، تحقق من معلومات الاتصال بالمتجر، بما في ذلك العنوان الفعلي ورقم الهاتف.

4- استخدام طرق دفع آمنة وتجنب تقديم معلومات حساسة عبر البريد الإلكتروني.

5- قراءة الشروط والأحكام وسياسات استرداد الأموال بعناية.

6- إذا كان هناك شيء يبدو مريبًا، فثق بحدسك واستكشف الخيارات الأخرى.

واعتبرت الجهة ذاتها بأن بذل العناية الواجبة قبل الشراء يمكن أن يمنع في كثير من الأحيان عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ويضمن تجربة تسوق آمنة.