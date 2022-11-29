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الجزائر

حماية المستهلك: 80 بالمئة من الذهب المتداول في الجزائر “غير مطابق”

الشروق أونلاين
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حماية المستهلك: 80 بالمئة من الذهب المتداول في الجزائر “غير مطابق”
أرشيف
مجوهرات من الذهب

أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مساء الإثنين، إنشاء لجنة خاصة لمراقبة جودة الذهب. وقالت في بيان إن 80 بالمئة من كمية المعدن الأصفر المتداولة في الجزائر “غير مطابقة”.

جاء ذلك في منشور على صفحة المنظمة في فيسبوك، أكدت فيه أنها سترفع مقترحات للسلطات العمومية بخصوص جودة الذهب، عن طريق إنشاء هذه “اللجنة الوطنية”.

وقالت منظمة حماية المستهلك:”جودة الذهب أصبحت غير محترمة تماما. وهو ما يشكل ضررا، ويهدّد الاقتصاد الوطني بشكل خطير. ويمسّ بمصالح المستهلك المادية”.

وتابعت في ذات البيان:”إذا سلمنا بوجود 40 إلى 50 طن من الذهب المستهلك سنويا، فإن نسبة الغش والتدليس فيه تضاهي مالا يقل عن 80 بالمئة”.

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